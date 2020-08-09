Рязань, , 11:37 — REGNUM Ещё 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Рязанской области, сообщили 9 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 145 пациентов.

В Рязанской области в общей сложности выявлено 6546 носителей коронавируса. Выздоровели 5933 человек. В больницах в тяжёлом состоянии находятся 13 человек, из них шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На подтверждение в региональный минздрав направлено 24 положительных теста на коронавирус.