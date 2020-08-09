Тверь, , 11:31 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки, сообщили 9 августа в региональном оперативном штабе.

«В Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 3923 заболевших. 765 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением», — сообщили в оперштабе.

Два пациента за минувшие сутки скончались, всего зарегистрировано 158 смертельных исходов среди пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4846 человек.