Волгоград, 9 августа 2020, 11:29 — REGNUM За прошедшие сутки 106 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Волгоградской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 9 августа в федеральном оперативном штабе.
В общей сложности в регионе выявили 9998 носителей коронавируса. За сутки выписали 25 пациентов, всего выздоровели 6325 человек.
Зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, в Волгоградской области скончались 72 пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.