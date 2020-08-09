Тамбов, , 11:27 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 9 августа в федеральном оперативном штабе.

«26 новых случаев сегодня. Из них: 7 мужчин, 19 женщин. Возраст заболевших от 18 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 26 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего на территории Тамбовской области за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6236 человек, у 2168 не зафиксировано никаких клинических проявлений. На данный момент 5376 пациентов уже выздоровели, скончались 37 пациентов. В больницах остаются 248 человек.