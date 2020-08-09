Краснодар, , 11:17 — REGNUM 105 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 9 августа в федеральном оперативном штабе. В числе новых пациентов шестеро детей.

«16 заболевших выявлено в краевой столице. 10 случаев зафиксировано в Сочи, восемь — в Кавказском районе, по семь — в Новороссийске и Усть-Лабинском районе. По шесть заболевших в Динском, Выселковском и Северском районах. Пять человек заболели в Кущевском районе, по четыре — в Каневском, Кореновском и Славянском. Три случая подтверждено в Геленджике. По два — в Мостовском, Красноармейском, Калининском, Брюховецком, Крыловском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе с 12 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 9278 человек, выздоровели 8054 пациента, скончались 129 человек. Один пациент, 79-летний житель краевой столицы, скончался за последние сутки. В тяжёлом состоянии находятся 46 пациентов — 44 на аппаратах ИВЛ, двое на ЭКМО.