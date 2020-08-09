Токио, , 10:56 — REGNUM В Японии из-за пандемии коронавируса многие мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, были отменены. Однако некоторые люди, пережившие атомную бомбардировку 1945 года, нашли способ поделиться своими историями с молодыми людьми, сообщает информационное агентство NHK.

Так, 76-летняя Вада Масако провела онлайн-конференцию для 90 молодых людей. Она поделилась историей, которую ей рассказывала ее покойная мать. Самой Ваде был всего год, когда трагедия случилась, и она подверглась радиации, находясь в 2,9 км от эпицентра взрыва.

«Люди подбирали тела, лежащие на улицах, и бросали их в мусоровоз, создавая горы из трупов. Их ноги и руки были ужасно сожжены. Они выглядели как куклы. День за днем эти тела сжигали, на пустыре рядом с моим домом», — рассказала Вада.

В Японии выживших после атомной бомбардировки называют хибакуся. Средний возраст хибакуся сейчас превышает 83 года.

Вада выразила свои переживания о том, что с каждым годом становится все меньше людей, которые могли бы рассказать о своем трагическом опыте. Она надеется, что молодые люди смогут сохранить воспоминания об этой трагедии и передать их будущим поколениям. Кроме того, Вада высказала своё мнение о том, что необходимо совместными усилиями добиваться ядерного разоружения.