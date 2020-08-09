Москва, , 11:06 — REGNUM На судебном заседании по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова 11 августа произойдет «значимое событие». Об этом 9 августа сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский изданию «Газета.ру».

"Вы все услышите во вторник, потому что <…> произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе», — заявил юрист.

Также он указал, что данное событие очень многое расставит по своим местам и тогда всем всё станет ясно.

При этом адвокат подчеркнул, что никогда не заявлял, что обвиняемому в смертельном ДТП актеру вынесут обвинительный приговор.

«Как минимум, не имею на это права. Тем не менее я выполняю волю своих доверителей, и мы идем к тому, чтобы доказать его вину. А будет обвинительный приговор или нет, мы увидим еще нескоро», — сказал Добровинский.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в суде, где рассматривалось дело о смертельном ДТП с участием актёра произошел конфликт между сочувствующими Михаилу Ефремову женщинами и журналисткой одного из изданий.

Напомним, 5 августа в Москве начались судебные слушания по уголовному делу о ДТП с участием Ефремова, в результате которого погиб водитель второго автомобиля. Ефремов, по данным следствия, находился пьяным за рулём и за некоторое время до аварии принимал наркотики.