Астрахань, , 10:53 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 32 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 августа.

В настоящее время под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 654 человека, в стационарах — 657 пациентов с COVID-19.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Астраханской области за время пандемии достигло 4 тыс. 928 человек. 3 тыс. 966 пациентов с COVID-19 выздоровели. 52 человека скончались. Тесты на коронавирус сдали 181 тыс. 123 человека. В качестве контактных лиц за весь период на учёте состояли 12 тыс. 298 жителей Астраханской области.