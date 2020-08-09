Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 127 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 августа.

Новые носители инфекции выявлены в 23 городах и районах Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону — 61 человек, в Каменске-Шахтинском — девять, в Волгодонске — восемь. Среди жителей региона, получивших положительный результат теста на коронавирус, 22% — пожилые люди старше 66 лет, 3,2% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом на Дону за время пандемии достигло 14 тыс. 107 человек.