Москва, , 10:43 — REGNUM В России за сутки зафиксировано 5189 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что за минувшие сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено 5189 в 84 субъектах Федерации. Из них 1382 случая не имеют клинических проявлений (26,6%).

Таким образом, с начала пандемии в России выявлено 887 536 случаев COVID-19. При этом на сегодняшний день с диагнозом COVID-19 в стране остаются менее 200 тысяч человек.