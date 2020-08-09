Минск, , 10:31 — REGNUM О проблемах с работой мобильного и «стационарного» интернета сообщают жители разных городов Белоруссии, передают 9 августа «Белнавины», а также издание «TUT.by».

Отмечается, что страницы либо медленно загружаются либо их вовсе невозможно открыть.

Как сообщает издание TUT. by, после восьми утра сегодня, 9 августа, перебои в работе некоторых сервисов в сети интернет отметили жители столицы Белоруссии. Жители Минска сообщили, что в telegram без прокси-сервиса медленно загружаются файлы, также медленно загружается видеохостинг YouTube, имеются перебои в работе Google-сервисов, в Минске и за его пределами не открывается платформа zubr. in, не открывается и сайт Виктора Бабрико. Работают пока без перебоев мессенджеры и «внутренние» сайты Белоруссии.

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Напомним, ранее кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Белоруссии заявил, что в республике могут отключить интернет в случае, если «они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны».