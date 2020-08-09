Москва, , 10:31 — REGNUM За прошедшие сутки в столице России было выявлено 689 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 9 августа сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в российской столице достигло 247 534.

При этом ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Москве ещё 12 пациентов скончались от COVID-19.

Отметим, как сообщало, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за прошедшие 24 часа от COVID-19 в столице России вылечились ещё 803 пациента.