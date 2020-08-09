Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Указ президента США Дональда Трампа о запрете деятельности корпорации Tencent в Соединённых Штатов сильно затруднит общение жителей США с друзьями и родственниками в Китае. Об этом сообщает CNBC.

7 августа Дональд Трамп запретил проводить любые сделки с китайскими компаниями ByteDance и Tencent на территории США. Tencent владеет мессенджером WeChat, являющимся одним из самых популярных в мире. Через 45 дней, когда это решение вступит в силу, американские компании Google и Apple должны будут удалить WeChact из своих магазинов приложений.

Журналист CNBC Джессика Бурштынски отмечает, что в США мессенджер WeChat не пользуется большой популярностью. Однако это приложение является одним из основных средств связи между жителями США и их друзьями и родственниками в Китае.

Ситуация усугубляется тем, что американские мессенджеры, такие как WhatsApp или Facebook Messenger, заблокированы на территории Китая. Таким образом, при запрете WeChat в США будет отрезан основной канал общения между жителями двух стран.

«Этот запрет фактически разорвёт каналы доступной связи для миллионов семей», — подчеркнула Бурштынски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе эксперты отметили, что решение о запрете на сделки с Tencent в США может серьёзно ударить по поставкам смартфонов американской компании Apple в Китае.

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