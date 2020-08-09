Москва, , 10:22 — REGNUM В настоящее время в жилье, которое находится в предаварийном состоянии, проживает один миллион жителей столицы России и потому программа реновации крайне важна для города. Об этом 9 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

"Реновация, конечно, важна, потому что миллион людей сегодня живет в условиях предаварийного жилья», — заявил столичный градоначальник.

Кроме этого, он отметил, что в противном случаев Москве получится «абсолютно некомфортная среда» и подчеркнул, что при строительстве новых жилых кварталов важно помнить о социальных объектах и не забывать про создание таких зеленых зон, как парки, скверы и просто зеленые насаждения.

Отметим, программа реновации жилья в Москве подразумевает переселение свыше 1 млн жителей столицы РФ из старого жилья (в основном — из пятиэтажных «хрущевок) в новые, построенные городом квартиры.