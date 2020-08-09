Ханты-Мансийск, 9 августа 2020, 09:37 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 140 заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 33 положительных тестов; Нижневартовск — 27; Ханты-Мансийск — 16.
Всего с начала пандемии в Югре на 9 августа зарегистрировано 17 759 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 15 277 человек, 140 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 9 августа составил 0,83.