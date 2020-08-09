Киев, , 08:35 — REGNUM Сотрудника государственного предприятия «Антонов» Евгения Сову в Киеве избили за ношение футболки с советской символикой. Об этом 8 августа на своем telegram-канале PavlovskyNews сообщил украинский журналист Андрей Павловский.

Инцидент произошел вечером 7 августа когда Евгений Сова возвращался домой из парка «Нивки» с вечерней прогулки. Со Святошинского моста за мужчиной проследовали трое молодых людей спортивного телосложения. Догнав Евгения, молодые люди потребовали от него снять футболку с изображением советской символики, но тот отказался. В итоге против мужчины применили слезоточивый газ, а затем надели кастеты и избили его по голове.

По словам Евгения, он осознает, что на Украине ношение вещей с советской символикой является нарушением закона и сообщил, что ему не первый раз за это разбивают голову и его даже задерживали в связи с этим сотрудники правоохранительных органов. Мужчина подал заявление в полицию, однако особой надежды на сотрудников украинских правоохранительных органов он не возлагает.

«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», — цитирует украинский журналист потерпевшего.

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Напомним, ранее на границе Украины с Молдавией украинские пограничники задержали иностранного гражданина, на автомобиле которого было наклеено изображение герба СССР.