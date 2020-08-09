Москва, , 08:22 — REGNUM В случае соблюдения правильного режима питания те, кто употребляют в пищу мясо, живут в среднем дольше вегетарианцев. Такое мнение 9 августа высказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко на «Пятом канале».

«Все в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка», — заявила врач, отметив, что с возрастом это будет проявляться в большей степени.

При этом она указала на два фактора, влияющие на изнашиваемость человеческого организма. Первым из них является толщина стенки общей сонной артерии — чем она у сосуда больше, тем быстрее происходит старение. У не употребляющих мясо в пищу, толщина данного сосуда будет меньше.

«Если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться», — рассказала Кононенко.

Вторым фактором, о котором рассказала диетолог и который влияет на старение организма человека, является работа митохондрий, которую она назвала «энергетическими станциями» клеток.

«У вегетарианцев они работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить», — сказала специалист.

Также, как отметила Кононенко, в случае отсутствия конкретного органического соединения будет нарушаться процесс расщепления и усваивания конкретного белка, что является причиной возникновения проблем с ростом волос, ногтей, ухудшения зрения, а также состояния кожи и сосудов.

Кроме этого, врач порекомендовала как употребляющим мясо в пищу, так и его не употребляющим, стараться избегать дефицита микроэлементов и витаминов в организме.

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