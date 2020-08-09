Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Владеющая приложением TikTok китайская компания ByteDance попытается оспорить в суде решение президента США Дональда Трампа о запрете на деятельность в Соединённых Штатах. Об этом сообщает National Public Radio (NPR) со ссылкой на источник в TikTok.

В сообщении NPR говорится, что соответствующее заявление будет подано в окружной суд США по Южному округу Калифорнии, где базируется американское подразделение TikTok. Ожидается, что иск будет подан не позднее 11 августа.

Китайская компания намерена доказать, что решение Трампа противоречит конституции США. Также в ByteDance настаивают, что заявления об угрозе компании национальной безопасности США являются бездоказательными и не соответствуют действительности.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете сделок на территории Соединённых Штатов с компанией ByteDance 7 августа. Решение вступит в силу через 45 дней с момента подписания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе СМИ узнали, что американские компании Microsoft и Twitter ведут переговоры о приобретении американского подразделения TikTok.

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