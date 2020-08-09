Москва, , 07:31 — REGNUM Вероятность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, вызванной вирусом SFTS оценила врач-вирусолог Евгения Тарасова 8 августа в своём интервью изданию «Вечерняя Москва».

Как пояснила эксперт, вирус SFTS существует уже довольно давно. Впервые о вирусе стало известно в 2009 году, от него были разработаны вакцины, но широким спросом они не пользовались. У российских специалистов накоплен достаточно большой опыт по борьбе с вирусами данной категории.

Возможность распространения вируса за пределы Китая Тарасова сочла минимальной. Эксперт указала, что очаги заражения выявлены лишь в пределах одной страны, а существующие до сих пор карантинные меры, которые были усилены на фоне пандемии COVID-19, многократно снижают вероятность проникновения заболевания в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Роспотребнадзора, на территории России не отмечено случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS).

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