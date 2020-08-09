Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Более пяти миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в США. Об этом 9 августа сообщает газета The New York Times.

По данным издания, на вечер 8 августа на территории Соединённых Штатов было подтверждено более 5 003 600 случаев заражения SARS-CoV-2, из них скончались от последствий заболевания COVID-19 более 161,9 тыс. пациентов. При этом отмечается, что заболеваемость растёт на территории большинства американских штатов, улучшение эпидемиологической обстановки наблюдается лишь в 17 штатах.

По данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом в США по состоянию на 06:00 мск составляет 4 997 751, умерли 162 421. США находится на первом месте в мире как по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом, так и по количеству летальных исходов среди пациентов с выявленным заражением SARS-CoV-2.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, которые были выявлены в США за сутки.

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