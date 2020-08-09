Токио, , 05:36 — REGNUM Памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине атомной бомбардировки американскими военными города Нагасаки начались в Японии.

Главная церемония началась в Парке мира Нагасаки в 11:02 (05:02 мск) с минуты молчания. Именно в этот момент 9 августа 1945 года на город Нагасаки была сброшена атомная бомба «Толстяк» со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29 (Б-29).

На церемонии со своим обращением выступят мэр Нагасаки Томихиса Тауэ и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Из-за пандемии коронавируса часть памятных мероприятий в этом году была отменена, сама памятная церемония пройдёт в сокращённом формате. Тем не менее, на церемонию приглашены представители ряда государств, в том числе и России.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, на который была сброшена атомная бомба американскими ВВС. В результате американского ядерного удара город был практически стёрт с лица Земли. В момент взрыва в городе погибли около 70 тысяч мирных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о траурной церемонии в память о жертвах американской атомной бомбардировки, которая прошла в Мемориальном парке мира в японском городе Хиросим.

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