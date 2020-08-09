Бразилиа, , 05:11 — REGNUM Траур по умершим в результате заболевания COVID-19 объявили Национальный конгресс и Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии. Об этом 8 августа сообщили пресс-службы высшего законодательного и исполнительного органов страны.

Число погибших от последствий заболевания COVID-19 в Бразилии 8 августа превысило 100 тыс. человек. Председатель Национального конгресса Бразилии, сенатор Дави Алколумбре назвал этот день «одним из самых скорбных дней в современной истории страны».

Отмечается, что Бразилия никогда не знала трагедии такого масштаба. Председатель ФВС Диас Тоффоли от имени законодательной власти и ФВС выразил сочувствие и глубокую скорбь родным и близким каждого из умерших. В память о жертвах пандемии в Бразилии объявлен трёхдневный траур.

В настоящее время Бразилия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, уступая лишь США. По последним данным, в стране подтверждено 3 012 412 случаев заражения коронавирусом, из них случаев летального исхода 100 477.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 50 230 новых случаев заражения, выявленных за сутки в Бразилии. Кроме того, за 24 часа в стране было зарегистрировано более тысячи случаев летального исхода среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

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