Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Предварительные переговоры о возможном объединении провела с социальной сетью TikTok, которой владеет китайская ByteDance, американская компания Twitter. Об этом 8 августа сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, Twitter проявляет интерес лишь к американскому сегменту социальной сети. При этом отмечается, что в случае принятия решения Twitter о приобретении доли в TikTok, американской компании потребуется помощь других инвесторов. Пока неясно, будет ли Twitter доводить переговоры о приобретении TikTok до логического завершения.

Основным возможным приобретателем американского сегмента TikTok в настоящее время считается корпорация Microsoft, которая проводит переговоры с ByteDance. Рыночная стоимость TikTok может составить десятки миллиардов долларов, что сокращает количество возможных претендентов на приобретение видеоприложения. При этом рыночная капитализация Twitter составляет около $29 млрд, что значительно меньше, чем у корпорации Microsoft — более $1,6 трлн.

В то же время представитель TikTok отказался от комментариев «рыночных слухов». Также TikTok планирует подать федеральный иск с целью оспорить распоряжение Дональда Трампа о запрете работы соцсети на территории США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании президентом США Дональдом Трампом исполнительного указа, запрещающего в течение 45 дней совершать любые сделки с китайской компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok. Запрет вступит в силу в сентябре, через 45 дней после публикации.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok