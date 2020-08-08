Москва, 8 августа 2020, 22:18 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки от коронавируса излечился 71 военный, сообщили 8 августа в Минобороны РФ.
Таким образом, общее число выздоровевших в Вооружённых силах РФ достигло 9515.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 882 347 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 14 854 человека, выздоровели — 690 207. Всего было проведено более 30,3 млн тестов.
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