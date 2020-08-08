Москва, , 21:08 — REGNUM Балерина и артист Молодежной оперной программы Государственного академического Большого театра заразились коронавирусом. Об этом 8 августа сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

«Заболели одна балерина и один участник Молодежной оперной программы», — цитирует его ТАСС.

По словам Урина, у контактировавших с заразившимися были взяты анализы, пока все они находятся на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 882 347 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 14 854 человека, выздоровели — 690 207. Всего было проведено более 30,3 млн тестов.

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