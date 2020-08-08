Женева, Швейцария, , 21:06 — REGNUM Во всём мире за последние сутки выявлен 284 441 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает 8 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии выявлено уже 19 187 943 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 6565 пациентов с COVID-19, общее число случаев летального исхода возросло до 716 075.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа Университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику по коронавирусу в США, сообщил, что в стране за сутки было выявлено более 58 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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