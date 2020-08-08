Москва, , 17:15 — REGNUM На территории Российской Федерации не выявлено случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS). Об этом сообщила в субботу, 8 августа, пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«На территории РФ случаев SFTS не отмечено, — говорится в сообщении. — … Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора».

Отмечается, что случаи SFTS, вызванные представителем семейства буньявирусов, регистрируются в КНР. К числу симптомов заболевания, которое впервые было диагностировано еще в 2009 году, относятся рвота, диарея, тромбоцитопения, лейкоцитопения, лихорадка, поражения желудочно-кишечного тракта.

Ранее газета Global Times со ссылкой на данные китайских властей сообщила, что вспышка вируса SFTS, который передается через клещей, зафиксирована в Китае. По данным журналистов, всего в стране было выявлено как минимум 60 случаев заражения. Семь из них скончались.

Читайте также: В Китае заявили о вспышке смертельного вируса SFTS, передающегося от клещей