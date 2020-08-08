Симферополь, , 16:43 — REGNUM Осень 2020 года в Крыму обещает быть теплой, и бронирование отелей на бархатный сезон уже вышло на серьезный уровень. Об этом сегодня, 8 августа, заявил министр курортов и туризма республикиВадим Волченко в эфире «Радио 1».

«Климат прекрасный, погода замечательная. Она такой, по нашим прогнозам, сохранится и осенью», — сказал чиновник.

Волченко подчеркнул, что бронирование отдыха на сентябрь и октябрь уже выходит на очень серьезный уровень.

Напомним, что Крым и Краснодарский край в этом году пользуются вынужденной популярностью у туристов, так как международный туризм, остановленный из-за пандемии коронавируса, еще не восстановился.