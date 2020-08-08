Москва, , 16:39 — REGNUM Следственный комитет России запретил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу свидания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и депутатами думской фракции ЛДПР. Об этом сегодня, 8 августа, сообщила пресс-служба ЛДПР.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее Жириновский написал на своем телеграм-канале, что ни его самого, ни других депутатов от ЛДПР не пускают для свидания с Фургалом в следственный изолятор «Лефортово», где содержится бывший губернатор Хабаровского края, обвиняемый в убийствах бизнесменов.

Тогда ЛДПР направила обращения в соответствующие ведомства (Минюст, ФСИН, Следственный комитет) с просьбой разрешить свидания с заключённым под стражу Фургалом.

В своих ответах Минюст и ФСИН сослались на полномочия СК в данном вопросе. СК, в свою очередь, отказался разрешить свидания Фургалу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и депутатами думской фракции.

Свое решение СК мотивирует статьей 18 федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Согласно этой статье, свидание с подозреваемым возможно только на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело. В данном случае СК считает, что те лица, которые просят свидания с Фургалом, не являются участниками уголовного судопроизводства, и в целях исключения разглашения тайны следствия оснований к предоставлению свидания не имеется.