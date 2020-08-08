Москва, , 16:36 — REGNUM Бывший капитан корабля Rhosus Борис Прокошев высказал версию по поводу взрыва, произошедшего в Ливане. Об этом 8 августа сообщает РБК.

«Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор», — подчеркнул Прокошев в интервью агентству.

Напомним, 4 августа в ливанском Бейруте прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали свыше 150 человек. Сила взрыва была такова, что повреждению подверглись около половины сооружений города.