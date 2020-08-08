Сергиев Посад, Московская область, , 16:00 — REGNUM Архимандрит Герман (Чесноков), являющийся насельником Троице-Сергиевой лавры, скончался от вызванной COVID-19 болезни. Об этом 8 августа сообщает официальный сайт монастыря.

«8 августа 2020 года после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19), скончался насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков)», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что братия святой обители скорбит о потере отца Германа и молится за упокой души новопреставленного.

Отметим, до 2019 года архимандрит Герман являлся настоятелем Воскресенского подворья лавры, однако указом патриарха Кирилла был освобожден от этой должности и назначен почетным настоятелем. Также архимандрит Герман был известен в среде православных тем, что регулярно совершал в Петропавловском храме возле лавры чин «исцеления одержимых нечистыми духами».