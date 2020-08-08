Вашингтон, , 15:33 — REGNUM В США за сутки выявлено более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику по коронавирусу в США.

Эпидемия коронавируса в США (сс) dmbosstone

По данным университета, за прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах выявлено 58 173 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в США зарегистрировано уже 4 942 746 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От последствий COVID-19 скончались более 161 тысячи пациентов.

В США сохраняется один из самых высоких уровней заражения коронавирусом.