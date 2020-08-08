Калуга, , 14:15 — REGNUM Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 человек в Калужской области за последние сутки, сообщает 8 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В калужской больнице скрой медицинской помощи Bsmp40.ru

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 443 положительных результата тестов. 1 тыс. 232 человек находятся на лечении, 6 тыс. 155 человек выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (318), в Обнинске (155), в Боровском районе (135), в Людиновском районе (85), в Жуковском районе (69) и Козельском районе (69).

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