Киев, , 13:45 — REGNUM Украинское правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом. Об этом 8 августа сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов на своей странице в социальной сети Facebook.

Шлагбаум Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение было принято на внеочередном заседании украинского правительства и мотивировано предотвращением распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Работа указанных пропускных пунктов будет приостановлена с 08:00 9 августа, такой режим продлится до 08:00 30 августа. Вместе с тем будут допущены исключения по пропуску некоторых категорий граждан и членов их семей.

В случае, если место жительства украинских граждан зарегистрировано в Крыму, а также на полуострове зарегистрированы их транспортные средства, грузы и другое имущество, им будет разрешен въезд на полуостров.

Выезд будет разрешен гражданам, место жительства которых зарегистрировано за пределами Крымского полуострова, а также их транспортные средства, грузы и другое имущество зарегистрированы за пределами Крыма. При этом указанные граждане должны дать согласие на соблюдение режима самоизоляции с момента пересечения контрольных пунктов. Данные лица должны при этом использовать электронный сервис «Действуй дома» Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Разрешено пересечение контрольных пунктов лицам с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителям дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с территории Крыма, а также их транспортным средствам, грузам и другому имуществу.

Иностранцы и лица без гражданства будут пересекать пункты пропуска по согласованию с украинским министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выезд из Крыма и въезд на территорию полуострова граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя государственной пограничной службы по согласованию с министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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