Киев, , 13:44 — REGNUM Четырнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в Донецкой Народной Республике в результате проведенных накануне, 7 августа, исследований, сообщили 8 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Четыре человека из числа зараженных — медицинские работники. В минздраве также отметили, что по факту выздоровления за сутки были выписаны восемь человек.

На данный момент в республике было зарегистрировано 1928 случаев инфицирования SARS-CoV-2. 948 человек на данный момент получают лечение, 869 человек — выздоровели, 111 — умерли.