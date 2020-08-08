Киев, , 13:43 — REGNUM 21 новый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сообщили 8 августа в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

Шесть человек (пять военнослужащих и один работник ВСУ) находятся в медицинских учреждениях, пятнадцать человек (11 военнослужащих и четыре работника ВСУ) лечатся дома под контролем медицинской службы.

На данный момент в ВСУ коронавирусом заражен 301 человек. За весь период эпидемии выздоровели 675 человек, скончались пять человек.

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