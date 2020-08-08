Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM В Свердловской области 7 августа зафиксировано ещё 178 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

COVID-19 лабораторно подтверждён у 122 жителей Екатеринбурга. Также новые заболевшие есть в Первоуральске, Алапаевске, Берёзовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и ряде других территорий.

С начала пандемии на Среднем Урале зафиксировано 22 083 случая заражения. 115 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, а 61 подключены к аппаратам ИВЛ.