Тюмень, , 12:13 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 августа зарегистрировано 6507 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 5703 человека, 28 пациентов с COVID-19 скончались.

В медицинских учреждениях региона на 8 августа 14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.