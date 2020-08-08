Астрахань, , 11:57 — REGNUM В Астраханской области за истекшие сутки подтверждён 31 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 8 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число жителей Астраханской области, получивших положительный результат теста на коронавирус, за весь период пандемии достигло 4 тыс. 896 человек. 3 тыс. 956 пациентов с COVID-19 выздоровели. 52 человека скончались.

За весь период тест на коронавирус сдали 179 тыс. 521 житель Астраханской области. В качестве контактных лиц на учёте состояли 12 тыс. 211 человек. В настоящее время под медицинским контролем находятся 2 тыс. 629 человек, лечение в стационарах получают 632 человека.