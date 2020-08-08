Красноярск, , 12:11 — REGNUM В Красноярском крае продолжает снижаться активность очага клещевого энцефалита, при этом количество присасываний клещей снизилось по сравнению с прошлой неделей на 27,6%. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в период с 31 июля по 6 августа случаи присасывания клещей были зафиксированы на территории 36 районов края, а из 149 зарегистрированных случаев 9 пострадавших — дети. Всего же с начала сезона в крае зарегистрировали 15 766 случаев присасывания, из них 3419 у детей.

В период с 31 июля по 6 августа в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 29 человек, в том числе один ребёнок. Всего с начала сезона в городе зарегистрировали 4700 случаев, в том числе 1000 у детей.

По данным Роспотребнадзора, в национальном парке «Столбы» и в районе ст. Снежница (на контрольных пунктах наблюдений) клещи на прошедшей неделе не обнаруживались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии ещё не окончился сезон активности клещей. По данным регионального Роспотребнадзора на 5 августа, за медицинской помощью по поводу укусов клещей в Бурятии обратились 3116 человек, из которых 32% — детей.

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