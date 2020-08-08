Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки подтверждена смерть пяти пациентов от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Это второй суточный показатель смертности в регионе за всё время пандемии — шесть смертей было подтверждено 25 июля.

Скорая помощь у Покровской больницы Дарья Драй (с) ИА REGNUM

По данным федерального оперативного штаба, за последние 24 часа в Ленинградской области выявлен 31 новый случай коронавируса. Это на один случай больше, чем днем ранее. С учетом новых данных, на 8 августа в Ленобласти произошло 6147 случаев заражения.

Читайте также: В пяти регионах СЗФО темп прироста коронавируса больше среднего по России

Также за сутки выздоровели 18 человек, общее количество переболевших COVID-19 в регионе достигло 4609 человек. Темпы выписки в последние дни находятся на уровне менее 20 пациентов в сутки.

Скончался от коронавирусной инфекции за всё время в Ленобласти 61 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти выявлено 30 новых случаев коронавируса