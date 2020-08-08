Рязань, , 11:32 — REGNUM За прошедшие сутки 29 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области, сообщили 8 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 148 пациентов с подтверждённым коронавирусом, в том числе двое детей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе зарегистрировано 6518 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2620 человек. Ещё 28 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав.

В федеральном оперативном штабе 8 августа сообщили ещё о двух летальных исходах в регионе. Таким образом, в Рязанской области скончались 34 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом.