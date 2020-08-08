Волгоград, , 11:22 — REGNUM За последние сутки коронавирус подтверждён у 88 жителей Волгоградской области. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 8 августа в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии выявлено 9892 носителя коронавируса. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2298 взрослых и 68 детей. За сутки в регионе ещё 120 человек завершили лечение, всего выздоровели 6,3 тысяч человек.

За минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в регионе скончались 70 пациентов с коронавирусом.