Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 129 носителей коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 8 августа.

Положительный результат теста на коронавирус получили жители 24 муниципальных образований Ростовской области. 53 случая заражения инфекцией за сутки выявлено в областном центре, десять — в Новочеркасске, девять — в Шахтах. 22,5% новых носителей коронавируса — пожилые люди старше 66 лет, менее 1% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 13 тыс. 980 человек.