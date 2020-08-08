Москва, , 11:15 — REGNUM За минувшие сутки в России были выписаны из больниц 6615 человек, которые смогли вылечиться от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Сообщается, что за сутки были выписаны из больниц 6615 пациентов, у которых ранее был поставлен диагноз COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в России от COVID-19 смогли излечиться 690 207 человек.

Получается, что на сегодняшний день в диагнозом COVID-19 в России остаются 192 140 человек.