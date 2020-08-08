Севастополь, , 11:14 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 8 августа в пресс-службе правительства города-героя.

«По состоянию на утро 8 августа зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших — двое севастопольских пенсионеров и мужчина, приехавший в город на отдых», — сообщили в пресс-службе.

За сутки с выздоровлением после коронавируса выписаны шесть пациентов. Всего за период пандемии в Севастополе положительные тесты на коронвирус подтверждены у 374 человека, 312 выздоровели. 11 умерли. В стационарах продолжают лечение 40 пациентов.