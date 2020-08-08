Владимир, , 11:12 — REGNUM Ещё 24 положительных теста на коронавирус подтверждено во Владимирской области за минувшие сутки. Зарегистрировано три летальных исхода, сообщили 8 августа в федеральном оперативном штабе.

В общей сложности в регионе подтвердили 5772 случая заражения коронавирусом. 5216 человек завершили лечение, из них шесть пациентов выписаны за минувшие сутки.

Зарегистрированы три летальных исхода. Таким образом, во Владимирской области с начала пандемии скончался 161 пациент.