Тула, , 11:06 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки, данные 8 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

За сутки в регионе зарегистрировано четыре смерти пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом. Выписаны из больниц и сняты с амбулаторного наблюдения в связи с выздоровлением после коронавируса 38 пациентов.

Всего за период пандемии на территории Тульской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8570 человек, выздоровели 7212, скончались 270 пациентов.