Красноярск, , 11:15 — REGNUM Ещё один ресторан сети быстрого питания «Макдоналдс» вскоре будет открыт в Красноярске. Об этом 8 августа сообщает региональный портал Newslab.ru.

Новый ресторан откроется на правобережье города, на Предмостной площади, в помещении, освободившемся после закрытия предпоследнего в городе ресторана сети Big Yorker.

В настоящее время в помещении будущего ресторана проводится ремонт, а над входом уже появилось объявление с приглашением на работу.

Новая точка общепита станет четвёртым рестораном сети «Макдоналдс» в Красноярске. Первый ресторан сети горожане в конце 2018 года увидели на Театральной площади. После этого были открыты рестораны на улицах Молокова и Волочаевской.

Портал отмечает, что с приходом в Красноярск «Макдонолдса» в городе стали закрываться популярные ранее у молодёжи рестораны сети Big Yorker.

Читайте также: Красноярский край ослабляет «коронавирусные» ограничения