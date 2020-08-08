Смоленск, , 11:01 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Смоленской области, данные 8 августа опубликованы федеральным оперативным штабом.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано две новых смерти пациентов с подтверждённым заражением. 43 человека за тот же период выписаны с выздоровлением после заражения коронавирусом.

Всего в Смоленской области с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5806 пациентов, 4529 человек выздоровели, 108 скончались.